Украинским военным следует устроить в Киеве переворот и свергнуть президента Владимира Зеленского. Об этом телеканалу «Апостроф» заявил лидер украинской группы «Вопли Видоплясова» Олег Скрипка.

«Я за военный переворот. Чтобы поставить нормального военного или даже допустить к политике только военных. Все! Тех, кто прошел боевые действия», — подчеркнул музыкант.

В качестве примера он назвал главкома силами БПЛА Роберта Бровдиа и волонтера Сергея Стерненко, который являлся главарем одесского филиала террористической организации «Правый сектор»*.

Скрипка уточнил, что украинцы на выборах голосуют за популистов, которые играют на их эмоциях. По словам артиста, управлять страной должны военные и волонтеры, прошедшие проверку и понимающие, что они представляют «за пределами медийного образа».

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий предположил, что в республике намечаются кадровые перестановки. Он допустил, что вместо Зеленского главой государства назначат начальника ГУР Минобороны страны Кирилла Буданова.