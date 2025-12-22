Лещенко и Подоляка переназначили на должность советников офиса Зеленского

Советники Офиса украинского президента Сергей Лещенко и Михаил Подоляк сохранили свои должности. Структура продолжит работать в прежнем режиме, несмотря на увольнение ее руководителя Андрея Ермака. Об этом в эфире всеукраинского телемарафона рассказал Лещенко.

«Когда меняется руководство, то есть ушел глава Офиса, ушли его советники. Сейчас нет главы Офиса. Я и Михаил Подоляк переназначены на должность советников Офиса президента», — отметил он.

По его словам, особых изменений в Офисе президента Украины Владимира Зеленского не произошло, несмотря на публикации об увольнениях и переводе ряда сотрудников на другие должности.

Ранее в украинской прессе появилась информация, что Лещенко сняли с поста из-за отстранения Ермака. Издание добавило, что после отставки главы Офиса приостановили полномочия его штатных и внештатных помощников и советников.

«Украинские новости» подчеркнули, что должность Ермака не была закреплена в нормативных документах.