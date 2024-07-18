Легитимность Зеленского на посту президента Украины оценили в Венгрии

Глава МИД Венгрии Сийярто: вопрос легитимности Зеленского решать украинцам

Фото: РИА «Новости»

Украинцы сами должны решить, является ли истекший срок полномочий Владимира Зеленского на посту президента препятствием к переговорам с Россией по урегулированию конфликта. Об этом РИА «Новости» заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Зеленский  — не президент Венгрии, вопрос его легитимности решать украинцам. Этот вопрос, слава богу, на нашей повестке стоять не должен», — сказал он.

Официальные полномочия Зеленского на посту президента Украины истекли 20 мая. Сам политик отмечал, что не считает свою легитимность утраченной в силу действующего военного положения на территории страны, которое запрещает проведение выборов всех уровней.

Президент России Владимир Путин допускал, что Зеленский покинет свой пост в первой половине 2025 года. Также он подчеркнул, что страна готова начать переговоры с Украиной «хоть завтра».

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