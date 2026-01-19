Ледяной локдаун. На Украине начнут отключать электричество на 16 часов

YASNO: на Украине будут отключать свет более чем на 16 часов в сутки

Жителей Украины предупредили, что они могут столкнуться с длительными отключениями электроэнергии в морозы. Свет могут отключать на более чем 16 часов в сутки, сообщил гендиректор энергокомпании YASNO Сергей Коваленко на своей странице в Facebook*.

«Ситуация в энергосистеме изменилась. Отключения могут продолжаться более 16 часов. Это текущая реальность», — заявил он.

По его словам, график вероятных отключений уже не актуален. Он также напомнил, что в Киеве люди уже живут три часа со светом, а 10 — без электричества.

Киевляне уже столкнулись с тем, что в городе десятки домов остались без отопления. В жилом комплексе Теремки жильцы сжигали выброшенные новогодние елки, чтобы хоть немного согреться при отсутствии тепла в квартирах.

