Лаврова не расстроил отказ западных коллег делать групповое фото на саммите ВАС

Глава российского МИД Сергей Лавров ничуть не расстроился из-за несостоявшейся фотосессии с западными коллегами после министерской встречи на Восточно-Азиатском саммите. Министра процитировало РИА «Новости» .

«Может, кто-то из них опасается за свою фотогеничность. Но я не расстроился из-за того, что фотосессия не состоялась», — заявил Лавров.

Министр отметил, что придает мало значения таким протокольным аспектам, тогда как на Западе подобным формальностям уделяется повышенное внимание.

В качестве примера Лавров привел так называемый саммит мира в Бюргенштоке, куда Запад и украинцы упрашивали приехать представителей тех стран, которые не хотели этого делать, чтобы не вступать в конфронтацию с Россией. Приглашенным говорили, что якобы подписывать ничего не надо, а нужно будет лишь сделать «семейное фото» на память.

По словам Лаврова, это лишний раз показывает, что Западу нужно создавать простую картинку, не вникая в суть дела, и таким образом продвигать свои нарративы.