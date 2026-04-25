Лавров раскрыл положительную черту Трампа
Президент США Дональд Трамп никого не вводил в заблуждение и не маскировал свои достаточно жесткие планы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с представителями российских НКО, сообщил ТАСС.
По его словам, многие российские политологи отметили, что Трамп говорит, что планирует. Это упрощает ситуацию, ведь сразу видно, кто есть кто.
«Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», — подчеркнул Лавров.
Дипломат добавил, что логика американцев в отношениях с большинством государств такая, что они должны дать США то, что хотят, а если нет — их накажут. Это не про баланс интересов. В диалоге с Россией, отметил Лавров, он пока таких вещей не слышал и надеется, что не услышит и потом.
Ранее Лавров вспомнил анекдот про армянское радио. В нем дипломатию назвали искусством так послать человека по адресу, что он будет предвкушать путешествие.