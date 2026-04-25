Лавров раскрыл положительную черту Трампа

Президент США Дональд Трамп никого не вводил в заблуждение и не маскировал свои достаточно жесткие планы. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил на встрече с представителями российских НКО, сообщил ТАСС .

По его словам, многие российские политологи отметили, что Трамп говорит, что планирует. Это упрощает ситуацию, ведь сразу видно, кто есть кто.

«Он может менять свои убеждения часто и быстро в зависимости от ситуации, но он не маскирует свои достаточно жесткие планы какими-то уводящими в сторону риторическими изысканиями», — подчеркнул Лавров.

Дипломат добавил, что логика американцев в отношениях с большинством государств такая, что они должны дать США то, что хотят, а если нет — их накажут. Это не про баланс интересов. В диалоге с Россией, отметил Лавров, он пока таких вещей не слышал и надеется, что не услышит и потом.

Ранее Лавров вспомнил анекдот про армянское радио. В нем дипломатию назвали искусством так послать человека по адресу, что он будет предвкушать путешествие.