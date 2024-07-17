Лавров призвал Запад изучить мирный план Китая по кризису на Украине

Лавров упрекнул Запад в утаивании первопричин кризиса на Украине

Фото: РИА «Новости»

Страны Запада в предложениях по разрешению украинского кризиса не уделяют внимания причинам возникновения конфликта, как это сделал Китай в своем мирном плане. Как сообщило РИА «Новости», с таким заявлением выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Он пояснил, что представители Китая в своей первой инициативой сразу призывали к изучению первопричин кризиса в Европе и поиску путей выхода по их преодолению. Но странны Запада на своих конференциях и встречах даже не упоминали о них в своих выступлениях.

Министр пояснил, что под причинами кризиса имеет в виду государственный переворот, запрет русского языка, отказ от выполнения Минских договоренностей и множество других нарушений, на которые пошла Украина.

«Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с рассмотрения первопричин нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой договоренностей об устранении этих причин», — напомнил Лавров.

Глава внешнеполитического ведомства добавил, что сейчас страны Запада с таким же упорством игнорируют предложения Китая, Бразилии и других стран о проведении мирной конференции на основе принципов, которые устроят все стороны.

Вместо этого при обсуждении решения украинского конфликта все говорят только о конференции в Бюргенштоке даже не упоминая мирный план Китая.

В ходе своего выступления Лавров заявил, что Россия готова начать диалог по урегулированию украинского кризиса и вопросам обеспечения безопасности в Европе. Министр подчеркнул, что в будущий договор дополнят такими формулировками, которые никто не сможет толковать двояко.

Он добавил, что Россия выразила свою готовность к диалогу, и теперь ждет ответного шага от Запада, но «бегать за кем-либо не будет».

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