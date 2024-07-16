Лавров призвал желающих урегулирования на Украине учитывать вопрос нацменьшинств

Фото: РИА «Новости»

Страны, проявляющие искренний интерес к преодолению кризиса на Украине, должны учитывать проблему национальных меньшинств. Об этом заявил глава МИД Сергей Лавров на заседании Совбеза ООН. Его слова привело РИА «Новости».

«Призываем <...> учитывать в любых своих предложениях ключевую проблему прав национальных меньшинств. Всех без исключения», — отметил министр.

Он добавил, что замалчивание проблемы обесценивает все мирные инициативы, а расистская политика Владимира Зеленского получает одобрение.

В июне стало известно, что Верховная рада Украины разрешила использовать в детских садах любой язык коренного народа страны или национального меньшинства, кроме русского.

В феврале закарпатские венгры получили сообщения с угрозами и требованиями уехать с Украины.

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