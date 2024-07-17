Лавров напомнил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров: Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе

Российская сторона готова начать диалог по переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе. В любой возможный будущий договор будут закладывать предохранители от двойного толкования. Об этом после заседания СБ ООН заявил глава МИД Сергей Лавров.

«Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис», — сказал он.

По словам главы МИД, Россия готова поговорить с Западом, но «бегать за кем-то не будет». Также он напомнил, что санкционная война началась в период президентства Дональда Трампа.

«Начал ее Барак Обама, но при Трампе санкций стало больше и экономических, и дипломатических. Но в тот период диалог между Россией и Вашингтоном шел на высшем и высоком уровне. Сейчас такого диалога нет», — отметил Лавров.

В минувший вторник на дебатах в СБ ООН глава российского МИД указал на роль НАТО в провоцировании украинского кризиса.