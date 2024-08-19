Россия осознает, что у власти на Украине находится нацистский террористический режим. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Известиям» .

Как подчеркнул дипломат, в международных организациях процесс принятия решений требует согласия всех сторон. В Совете Безопасности ООН Запад располагает правом вето, которое никогда не позволит продвигать решения, противоречащие интересам «марионеток» в Киеве.

«Для нас абсолютно ясно, что это террористический режим. Нацистский террористический режим, который изначально был создан в результате государственного переворота, организованного при прямой поддержке Соединенных Штатов», — отметил он.

По словам министра, те, кто пришел к власти в 2014 году, сразу же объявили войну своим собственным гражданам, угрожали запретом русского языка и изгнанием русских из Крыма. Это, по его мнению, является проявлением чистой русофобии и ненависти ко всему русскому.

Ранее Лавров заявил, что ВС России не будут капитулировать в зоне проведения СВО, военные выполнят все поставленные цели.