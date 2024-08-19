Латвия выставила на аукцион национализированный «Дом Москвы»

Дом Москвы на улице Марияс, 7 в Риге, национализированный властями Латвии, выставили на аукцион. Об этом сообщил Латвийский официальный вестник .

Торги начнутся 20 августа, продлятся до 19 сентября, а стартовая цена лота составит 3,57 миллиона евро. В стоимость входит не только само здание, но и земельный участок, на котором оно расположено. Вырученные средства планируют передать Украине.

Ранее стало известно, что Латвия ужесточит правила продления вида на жительство россиянам. В частности, от них потребуется сдать экзамен по латышскому языку и осудить специальную военную операцию. В противном случае ВНЖ аннулируют к осени 2025 года.

Кроме того, член СПЧ Кирилл Вышинский заявил, что латвийские власти планируют депортировать порядка 800 российских пенсионеров.