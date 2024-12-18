Курс гривны на Украине рухнул до исторического минимума

Национальный банк Украины поднял курс доллара к гривне до исторического максимума. В среду, 18 декабря, курс составил 41,82 гривны за доллар. Такие данные опубликовали на сайте регулятора.

Издание «Страна.ua» сообщило, что в ближайшее время доллар может превысить 42 гривны. В беседе с журналистами один из директоров казначейства крупного украинского банка выразил уверенность в том, что «Нацбанк завершит год на уровне 42,10 гривны за доллар».

Он отметил, что этот курс заложили в госбюджет на 2024 год. Также собеседник издания предположил, что при текущем темпе девальвации возможен выход курса межбанка на 42,20-42,30 гривны за доллар.

Ранее украинские власти стали контролировать расходы населения за рубежом. Нацбанк направил запрос в кредитные организации о предоставлении информации о заграничных расчетах с валютных карт.