Власти начали следить за тратами украинцев за рубежом

Нацбанк Украины запросил у банков данные о тратах с карт за рубежом

Расходы украинцев за рубежом начали контролировать. Национальный банк Украины запросил у кредитных организаций информацию о заграничных расчетах с валютных карт на сумму от 620 тысяч рублей, сообщило издание «Страна.ua» .

Нацбанк затребовал данные о платежах украинцев с валютных карт за период за октябрь–ноябрь 2024 года. В отчеты банков войдут лишь зарубежные расчеты на сумму свыше 250 тысяч гривен (почти 620,4 тысячи рублей).

Регулятор предупредил, что со следующего года такая отчетность станет регулярной и обязательной. Банкам придется до 10 числа каждого месяца сообщать о зарубежных операциях своих клиентов.

Представитель казначейства одной из кредитных организаций напомнил, что в сентябре Нацбанк ограничил зарубежные покупки 100-500 тысячами гривен. Он предположил, что сбор данных потребовался либо для понижения лимита, либо для введения нового запрета.

Ранее разгорелся скандал вокруг трат жены президента Украины Елены Зеленской. За один вечер она оставила в ювелирном магазине в Нью-Йорке более миллиона долларов.