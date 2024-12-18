Курс гривны к доллару обновил исторический минимум
НБУ: курс гривны к доллару обновил исторический минимум
Курс гривны установил новый официальный минимум — 41,83 гривны за один доллар. Эту информацию опубликовали на сайте Национального банка страны (НБУ).
Как выяснило издание «Страна.ua», банк установил антирекорд 17 декабря. В конце прошлой недели курс составил 41,66 гривны за доллар. Журналисты объяснили изменения девальвацией, валютной либерализацией и действиями регулятора на межбанковском рынке.
Директор казначейства одного из крупнейших банков страны заявил журналистам, что Национальный банк закончит этот год на уровне 42,10 гривны к доллару. Такой курс власти уже заложили в государственный бюджет, поэтому к позиции регулятора будет трудно придраться.
Ранее стало известно, что украинцы активно стали обменивать национальную валюту из-за рекордного падения ее курса. Объем вкладов упал на 1,2%, а долларовые депозиты выросли на 1,4%.