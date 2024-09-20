Кулебу вывели из ставки верховного главнокомандующего Украины

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в состав ставки верховного главнокомандующего недавно назначенных министров, а также убрал из нее уволенного главу МИД Дмитрия Кулебу. Информация об этом появилась на сайте лидера республики.

Место Дмитрия Кулебы в ставке занял новый министр иностранных дел Андрей Сибига. Также в ее состав вошли министр развития территорий Алексей Кулеба, министр стратегической промышленности Герман Сметанин и внештатный советник президента по стратегическим вопросам Александр Камышин.

Газета Politico предположила, что Дмитрия Кулебу отправили в отставку, так как он раздражал главу офиса президента Андрея Ермака. Издание сравнило увольнение главы министра иностранных дел с уходом бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

По мнению журналистов, Ермак планирует получить больший контроль над украинским МИД и избавляется от тех, кто может бросить ему вызов и не боится задавать вопросы.