Кулебу с веселой женой заметили на концерте

Экс-министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебу заметили на концерте украинского исполнителя Monatik (Дмитрия Монатика) вместе с «веселой» гражданской женой Светланой Павелецкой. Об этом написало украинское издание Times of Ukraine .

«Экс-министр МИД Дмитрий Кулеба на концерте Дмитрия Монатика: одет во фрак, рядом пьяная и веселая жена, ты ни за что не отвечаешь. Не жизнь, а праздник», — говорится в публикации.

На видно, которое опубликовало издание, сидящая рядом с Кулебой женщина не естественно пританцовывает под музыку.

Накануне Кулеба рассказал, в каком случае пойдет воевать за ВСУ. По его словам, если придет повестка — он не будет пытаться сбежать за рубеж. Ранее он заявлял, что Украина будет вести боевые действия лопатами в случае прекращения поставок западного оружия.