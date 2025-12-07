Кулеба рассказал, в каком случае пойдет воевать за ВСУ

Экс-глава МИД Украины Кулеба: пойду на фронт, если придет повестка

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба объяснил, в каком случае готов отправиться на фронт и воевать на стороне ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

«Придет повестка — я не буду пытаться сбежать за рубеж», — заявил экс-министр.

Свое нежелание отправиться на линию боевого соприкосновения в добровольном порядке Кулеба объяснил тем, что «два с половиной года занимался войной», когда был на посту главы украинского МИД.

Дипломат добавил, что остается на Украине и покидать пределы страны не собирается.

Ранее стало известно, что в Раде допустили скорую отставку Кулебы с позиции вице-премьера Украины. По словам нардепа Ярослава Железняка, он может стать следующим фигурантом дела НАБУ по хищению на фортификациях.