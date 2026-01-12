Кулеба назвал референдум на Украине защитой от «политической похоти»

Проведение на Украине референдума по условиям мирного договора с Россией нужно для того, чтобы политики «не рвали в клочья» страну вокруг этой темы. Об этом заявил экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в беседе с «Украинской правдой».

«Всегда в обществе будет часть людей, которая против. От „а за что ребята умирали“ до „а я мог бы лучше“», — сказал он.

По словам Кулебы, референдум станет необходимым инструментом, который позволит узаконить итог для всего населения и оградить общество от «украинской политической похоти».

Экс-министр отметил, что голосование уменьшит число противников договоренностей.

«Одно дело, когда все будут рвать страну вокруг того, что „мир плохой“. Другое дело, когда отдельные группы будут пытаться это сделать. И референдум — это переход от „все“ к отдельным группам», — объяснил Кулеба.

Ранее глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия заявил, что закон по объединению проведения выборов и референдума по мирному соглашению Рада представит до конца февраля. Процедура организации голосования начнется только после появления черновика мирного соглашения, которое согласуют Россия, Украина, США и страны ЕС.