Крупный пожар вспыхнул в Сумах

На севере Украины в нескольких районах города Сумы из-за сильного пожара началось задымление. Об этом сообщила военная администрация населенного пункта в Telegram-канале.

Жителей Сум попросили плотно закрыть окна и двери, а также не выходить на улицу по возможности. В городской администрации уточнили, что все аварийно-спасательные службы уже приступили к работам по ликвидации возгорания.

Пожар начался после того, как ночью 30 августа в Сумской области объявили воздушную тревогу, которая длилась почти шесть часов.

Ранее 20 августа жителей Тернополя на западе Украины просили не покидать дома из-за пожара на складе с топливом. Позже координатор пророссийского николаевского сопротивления Сергей Лебедев рассказал, что ВС России атаковали в тот день тернопольское нефтехранилище, которое использовали для снабжения ВСУ.