Крупнейший металлургический завод Украины закрылся из-за энергокризиса

На Украине крупнейший металлургический комбинат «АрселорМиттал Кривой Рог» (ArcelorMittal) объявил о приостановке работы дочернего предприятия из-за энергетического кризиса. Речь идет о литейно-механическом заводе, сообщил телеграм-канал УНИАН со ссылкой на заявление компании.

Руководство меткомбината уточнило, что закрытие ЛМЗ обусловлено экономическими причинами. Сейчас стало невыгодно производить сталь, так как с начала спецоперации стоимость электроэнергии для промышленности выросла почти в три раза. Кроме того, в январе 2026 года ухудшились показатели по производству чугуна, стали и проката из-за дефицита электроэнергии, если сравнивать с ноябрем 2025-го.

Решение о прекращении производственной деятельности ЛМЗ вступит в силу через три месяца. На Украине ArcelorMittal считался не только крупнейшим иностранным бизнесом, но и ключевым горно-металлургическим предприятием страны.

Телеграм-канал «Украина.ру» сообщил, что под сокращение попадут более 2400 сотрудников завода.

Ранее Еврокомиссия, Всемирный банк и ООН оценили восстановление Украины почти в 600 миллиардов долларов, причем потребуется срок в 10 лет. По оценкам экспертов, сильнее всего пострадали сфера ЖКХ, транспортная инфраструктура и энергетика в крупных городах и прифронтовых районах.