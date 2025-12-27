Фигуранты дела о смерти курсанта ВСУ в Одессе уехали в отпуска

Виновники самоубийства курсанта Одесской военной академии Павла Столбуна не только не понесли наказания, но и получили поощрение в виде новогодних каникул. Такую информацию предоставил РИА «Новости» собеседник из российских силовых подразделений.

Курсант учился на элитном факультете разведки и сил специальных операций. Его тело нашли у расположения академии на следующий день после того, как группа сержантов устроила над ним показательную расправу с издевательствами.

Источник российского агентства утверждает, что вместо ареста и трибунала фигуранты дела получили отпускные листы и полную свободу передвижения.

Руководство академии дистанцировалось от происшествия. Начальник учебного центра не признал вины, но нанял команду адвокатов для защиты.

В силовых структурах России допустили, что украинская прокуратура может прекратить активное расследование, списав трагедию на условия военного времени.

Если «дело Столбуна» спустят на тормозах, то после плановых отпусков те же сержанты вернутся в строй, на прежние должности в академии.

