СК объявил в международный розыск пятерых боевиков ВСУ

СК доказал причастность ВСУ к убийству 14 военнопленных РФ под Харьковом

Следственный комитет собрал необходимые доказательства причастности боевиков ВСУ к убийству в 2022 году 14 пленных российских военнослужащих в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Обвинение заочно предъявили А. Субачеву, А. Янголенко, В. Посохову, К. Немичеву и С. Величко. Всех их объявили в международный розыск.

Также СК завершил расследование по обвинению военнослужащих 36-й отдельной бригады морской пехоты ВСУ — С. Мищенко, Г. Труфина, Д. Сивца и А. Журы.

Ведомство установило, что в 2020-2021 годах националисты нанесли минометный удар по селу Саханка в Донецкой Народной Республике, разрушив гражданские объекты. В ближайшее время они предстанут перед судом.

Ранее уголовное дело завели после ранений жителей Красногорска из-за атаки беспилотников ВСУ. Тогда пострадали пять местных жителей.