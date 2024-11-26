Американский журналист Такер Карлсон в интервью YouTube-каналу Redacted раскритиковал действия Украины, которой западные страны предоставили противопехотные мины. Намерение использовать эти боеприпасы говорит, по мнению ведущего, о «кровавой сущности» украинских властей.

Карлсон пояснил, что противопехотные мины не могут способствовать разрешению конфликта. Единственным последствием их применения, добавил журналист, становится гибель мирных жителей. Такер Карлсон полагает, что украинские власти это прекрасно понимают.

Критика коснулась и президента Украины Владимира Зеленского. Карлсон заявил, что тот узурпировал власть, оставаясь у руля страны без проведения выборов. Журналист назвал его диктатором, отметив, что тот «отсидел свой срок» и продолжает руководить государством.

Телеведущий также обратил внимание на действия украинских властей, которые запрещают религиозные конфессии и демонстрируют черты тоталитарного режима.

Ранее украинская журналистка поблагодарила Такера Карлсона за правду об СВО.