Крапивник: Киев готовит теракты, чтобы сорвать саммит Путина и Трампа

Украина может попытаться совершить крупный теракт перед переговорами на Аляске. С таким мнением в беседе с mk.ru выступил экс-офицер армии США Станислав Крапивник.

Политолог напомнил о заявлениях украинского главнокомандующего Александра Сырского. Тот пообещал провести серию «дерзких операций».

Крапивник считает, что речь идет о терактах, которые Украина попытается устроить на российской территории.

Военный специалист предположил подчеркнул, что цель подобных действий — спровоцировать Москву на резкий ответ. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается любых мирных переговоров.

По мнению Крапивника, провокации Украины могут быть сопоставимы с терактом в «Крокус Сити Холле» и нацелены на объекты с большим количеством мирных жителей.

Он не исключает, что такие атаки могут произойти за несколько дней до предполагаемой встречи Путина и Трампа.

Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться на Аляске 15 августа. Западная пресса уже предположила, что отказ Зеленского от уступки территорий ради мира разгневает американского президента.