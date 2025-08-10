Кровавая рука Киева. Украинские власти заподозрили в подготовке теракта в России
Крапивник: Киев готовит теракты, чтобы сорвать саммит Путина и Трампа
Украина может попытаться совершить крупный теракт перед переговорами на Аляске. С таким мнением в беседе с mk.ru выступил экс-офицер армии США Станислав Крапивник.
Политолог напомнил о заявлениях украинского главнокомандующего Александра Сырского. Тот пообещал провести серию «дерзких операций».
Крапивник считает, что речь идет о терактах, которые Украина попытается устроить на российской территории.
Военный специалист предположил подчеркнул, что цель подобных действий — спровоцировать Москву на резкий ответ. Он отметил, что украинский лидер Владимир Зеленский опасается любых мирных переговоров.
По мнению Крапивника, провокации Украины могут быть сопоставимы с терактом в «Крокус Сити Холле» и нацелены на объекты с большим количеством мирных жителей.
Он не исключает, что такие атаки могут произойти за несколько дней до предполагаемой встречи Путина и Трампа.
Дональд Трамп и Владимир Путин намерены встретиться на Аляске 15 августа. Западная пресса уже предположила, что отказ Зеленского от уступки территорий ради мира разгневает американского президента.