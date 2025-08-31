Увлекшийся кривляниями перед президентом США Дональдом Трампом украинский лидер Владимир Зеленский намеренно забыл о последних договоренностях в Стамбуле по созданию специальных подгрупп для выработки решений по прекращению конфликта. Об этом заявил арестованный по делу о государственной измене депутат Верховной рады Александр Дубинский .

Он подчеркнул, что ни одного совещания после встречи делегаций России и Украины в Стамбуле 23 июля не состоялось.

«Вместо этого Зеленский в пацанском стиле требует от [президента России Владимира] Путина выскочить раз на раз. То есть переговорная повестка заменяется кривляниями и ужимками», — написал Дубинский в Telegram-канале.

Он пояснил, что такими действиями Зеленский восемь месяцев с момента инаугурации «водит за нос» Трампа. За это время «европейские кукловоды» подписали достаточно оружейных контрактов, а глава киевского режима через своих дружков продолжил схему распила государственного бюджета на дронах. Поэтому затягивание боевых действий ему выгодно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча Путина и Зеленского возможна только после тщательной подготовки. Для того чтобы главам двух стран было что обсудить, сначала это должны согласовать делегации. Песков добавил, что на этом уровне никакого диалога пока не идет.

Такую же оценку ситуации дал министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он пояснил, что если дело дойдет до ратификации документов, то со стороны Украины нет никого, обладающего необходимыми полномочиями. Зеленский потерял свой легитимный статус даже по Конституции страны.

С предложением провести двустороннюю встречу Путина и Зеленского Трамп выступил после переговоров на Аляске и в Вашингтоне. Он добавил, что президент России и украинский лидер сами могут выбрать дату и место переговоров.