Критиковавшая руководство ВСУ депутат Безуглая покинет свой пост

Депутат Рады Безуглая заявила об уходе с поста в комитете нацбезопасности

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой руководства ВСУ, сообщила, что написала прошение об увольнении с поста заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности. Свое заявление украинский парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.

«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества», — написала Безуглая.

В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Безуглой в комитет внешней политики и снятии ее с занимаемой должности, сообщило агентство УНИАН.

Ранее Безуглая сообщила, что истребитель F-16 сбили из украинского комплекса Patriot. Причиной стала дискоординация между подразделениями во время атака ВС России.