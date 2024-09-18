Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая, известная критикой руководства ВСУ, сообщила, что написала прошение об увольнении с поста заместителя председателя комитета по вопросам национальной безопасности. Свое заявление украинский парламентарий опубликовала в своем Telegram-канале.
«Прошу освободить меня от исполнения обязанностей заместителя главы комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и избрать членом комитета по вопросам внешней политики и международного сотрудничества», — написала Безуглая.
В Раде зарегистрировали проект постановления о назначении Безуглой в комитет внешней политики и снятии ее с занимаемой должности, сообщило агентство УНИАН.
Ранее Безуглая сообщила, что истребитель F-16 сбили из украинского комплекса Patriot. Причиной стала дискоординация между подразделениями во время атака ВС России.
Критиковавшая руководство ВСУ депутат Безуглая покинет свой пост
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