Президент Украины Владимир Зеленский оказался в ситуации, когда не способен остановиться в проведении операции ВСУ в Курской области, так как ее провал обернется крахом его режима. Об этом в своем блоге на YouTube заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Зеленский уже не может остановиться потому, что это крах режима, если что-нибудь сейчас у него пойдет неудачно», — отметил он.

Эксперт оценил боевые действия в российском регионе, отметив, что Зеленский максимально повысил ставки «в этом кровавом казино».

Ряд западных СМИ уже написали, что наступление украинской армии в Курской области не достигло поставленных задач, а конечная цель операции вообще остается неясной. Появились сомнения в способности Киева укрепить свои позиции в стратегическом плане.

До этого старший лейтенант с позывным Близнец рассказал о подготовке российских бойцов к зачистке и выбиванию украинских ДРГ из Курской области, сообщил RT.

Ранее Соскин высмеял украинского лидера за его самомнение, отметив, что тот возомнил себя великим полководцем. При том, что Украине грозят демографическая катастрофа и финансовый крах, а ВСУ испытывают дефицит личного состава.