Коц двумя фотографиями проиллюстрировал интересы депутатов Украины

Коц: суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад об энергетике

Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль выступил с докладом о критическом состоянии инфраструктуры перед пустующим залом Верховной рады, тогда как на суд лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко собралась толпа народных избранников. Внимание на такую разницу обратил военный корреспондент Александр Коц .

Он опубликовал рядом две фотографии и подписал их фразой «Верховная рада думает о народе».

Задержанная антикоррупционными органами Украины по делу о подкупе депутатов Юлия Тимошенко отделалась выходом под залог в 33 миллиона гривен (59 миллионов рублей). Такую меру пресечения политику выбрал Высший антикоррупционный суд.

Кроме того, у Тимошенко забрали загранпаспорт, запретили покидать территорию Киевской области, обязали посещать следователя по первому вызову, сообщать об изменении места жительства или работы и не общаться с несколькими коллегами.

Последнее требование суда фактически сделало невозможным выступление Тимошенко во время заседаний Рады.