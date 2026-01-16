Коц двумя фотографиями проиллюстрировал интересы депутатов Украины
Коц: суд над Тимошенко собрал больше депутатов, чем доклад об энергетике
Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль выступил с докладом о критическом состоянии инфраструктуры перед пустующим залом Верховной рады, тогда как на суд лидера фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко собралась толпа народных избранников. Внимание на такую разницу обратил военный корреспондент Александр Коц.
Он опубликовал рядом две фотографии и подписал их фразой «Верховная рада думает о народе».
Задержанная антикоррупционными органами Украины по делу о подкупе депутатов Юлия Тимошенко отделалась выходом под залог в 33 миллиона гривен (59 миллионов рублей). Такую меру пресечения политику выбрал Высший антикоррупционный суд.
Кроме того, у Тимошенко забрали загранпаспорт, запретили покидать территорию Киевской области, обязали посещать следователя по первому вызову, сообщать об изменении места жительства или работы и не общаться с несколькими коллегами.
Последнее требование суда фактически сделало невозможным выступление Тимошенко во время заседаний Рады.