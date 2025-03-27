Дубинский: отказ от прямых переговоров с РФ и выборов дорого обойдется Украине

Решение президента Украины Владимира Зеленского о запрете ведения прямых переговоров с Россией дорого обойдется Украине из-за участия посредников. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский.

Нардеп задался вопросом, с какой целью глава киевского режима отказался от переговоров с Россией без посредников. Он назвал указ Зеленского «идиотским», отметив, что Украина тем самым существенно снизила свои возможности на переговорах. Ведь в них теперь включены интересы посредников.

«Отказом от проведения выборов Зеленский еще больше усложнил для страны прямые переговоры, так как к персональному недоверию добавляется еще и юридическая неопределенность его статуса», — подчеркнул Дубинский.

Нардеп пояснил, что теперь в переговорном процессе неизбежно нужен гарант, которому придется платить, «как брокеру за организацию сделки». Но для Украины эта плата уже стала «космически высокой».

Она потеряла миллионы людей, свои территории, АЭС, порты и полезные ископаемые. В произошедшем Дубинский обвинил Зеленского, назвав его «чрезвычайно амбициозным, но некомпетентным и тупым гражданином».

Ранее спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог предположил, что России и Украине не понравится итоговое мирное соглашение.