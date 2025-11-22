Разгоревшийся скандал на Украине с участием ближайшего соратника президента Украины Владимира Зеленского Тимура Миндича вызвал ярость в стране. Об этом сообщила газета The Washington Post .

«Коррупционный скандал вызвал гнев и ярость из-за того, что правящая элита могла набивать карманы, в то время как отправляла войска умирать во имя западных ценностей и демократии. Это серьезно усиливает давление на Зеленского», — заявили журналисты.

Авторы материала отметили, что расследования вокруг офиса президента Украины вызвали ощутимое чувство уныния в стране, где большая часть жителей проводит половину дня или больше без электричества.

«Люди искренне возмущены, они приняли это близко к сердцу. <...> Я чувствую, что общество ищет справедливости, тогда как офис президента живет в параллельной реальности», — рассказала о ситуации депутат партии «Европейская солидарность» Иванна Климпуш-Цинцадзе.

В субботу в центре Киева начался митинг с требованием отставки и ареста главы офиса Зеленского Андрея Ермака.