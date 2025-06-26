Конец Украины? Евросовет не принял заявление о поддержке Киева
Евросовет не принял заявление по Украине из-за позиции одной страны
Одна из входящих в Европейский совет стран заблокировала заявление в поддержку Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте структуры.
Как следует из материалов саммита, 26 глав государств и правительств стран Евросоюза высказались за принятие текста.
Однако из-за несогласия одного из членов итоговый документ по Украине не был утвержден. Какая именно страна выступила против, не уточнялось.
В коммюнике говорится, что обсуждение ситуации вокруг Украины стало одной из ключевых тем встречи. Этот орган провел «обмен мнениями» с украинским лидером Владимиром Зеленским.
Кроме того, Европейский совет призвал Россию проявить «политическую волю» ради завершения украинского конфликта. В документе содержатся и очередные санкционные угрозы в адрес Москвы.
Согласно коммюнике, Европейский союз обязался продолжить оказывать Украине финансовую поддержку. Утверждается, что в текущем году сообщество направит Киеву 30,6 миллиарда евро.
Ранее Европу уличили в понижении статуса Украины на саммите в Гааге ради сделки с Трампом.