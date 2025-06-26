Конец Украины? Евросовет не принял заявление о поддержке Киева

Евросовет не принял заявление по Украине из-за позиции одной страны

Одна из входящих в Европейский совет стран заблокировала заявление в поддержку Украины. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте структуры.

Как следует из материалов саммита, 26 глав государств и правительств стран Евросоюза высказались за принятие текста.

Однако из-за несогласия одного из членов итоговый документ по Украине не был утвержден. Какая именно страна выступила против, не уточнялось.

В коммюнике говорится, что обсуждение ситуации вокруг Украины стало одной из ключевых тем встречи. Этот орган провел «обмен мнениями» с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Кроме того, Европейский совет призвал Россию проявить «политическую волю» ради завершения украинского конфликта. В документе содержатся и очередные санкционные угрозы в адрес Москвы.

Согласно коммюнике, Европейский союз обязался продолжить оказывать Украине финансовую поддержку. Утверждается, что в текущем году сообщество направит Киеву 30,6 миллиарда евро.

Ранее Европу уличили в понижении статуса Украины на саммите в Гааге ради сделки с Трампом.