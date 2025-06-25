Европу уличили в понижении статуса Украины на саммите в Гааге ради сделки с Трампом
Spiegel: Европа скрыла понижение статуса Украины на саммите НАТО
Делегации их стран НАТО пытались утаить понижение статуса Украины на саммите альянса в Гааге. Это сделали, чтобы сделка по повышению расходов на оборону выглядела для американского президента Дональда Трампа более привлекательной, сообщила немецкая газета Der Spiegel.
По ее данным, европейские дипломаты на протяжении нескольких дней пытались скрыть понижение статуса республики. Газета отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский знает о сложившейся ситуации и старается напомнить о проблемах Украины. Несмотря на это, НАТО все меньше обращает внимание на страну.
«Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций», — добавило издание.
По его информации, после саммита в Гааге альянс снимет с повестки дня вопрос вступления Украины в организацию и многие годы не вернется к нему. Это произойдет из-за неготовности республики и нежелания Белого дома обострять отношения с Россией, подчеркнула газета.
Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Зеленского за одобрение ударов США по Ирану. По его мнению, украинский лидер попал в ловушку, которую сам расставил.