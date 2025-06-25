Делегации их стран НАТО пытались утаить понижение статуса Украины на саммите альянса в Гааге. Это сделали, чтобы сделка по повышению расходов на оборону выглядела для американского президента Дональда Трампа более привлекательной, сообщила немецкая газета Der Spiegel .

По ее данным, европейские дипломаты на протяжении нескольких дней пытались скрыть понижение статуса республики. Газета отметила, что украинский лидер Владимир Зеленский знает о сложившейся ситуации и старается напомнить о проблемах Украины. Несмотря на это, НАТО все меньше обращает внимание на страну.

«Глава украинского правительства хочет еще раз попытаться убедить президента США пойти на ужесточение санкций», — добавило издание.

По его информации, после саммита в Гааге альянс снимет с повестки дня вопрос вступления Украины в организацию и многие годы не вернется к нему. Это произойдет из-за неготовности республики и нежелания Белого дома обострять отношения с Россией, подчеркнула газета.

Ранее депутат Верховной рады Александр Дубинский раскритиковал Зеленского за одобрение ударов США по Ирану. По его мнению, украинский лидер попал в ловушку, которую сам расставил.