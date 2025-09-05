Размещение войск НАТО станет интервенцией Украины, это не имеет ничего общего с обеспечением безопасности. Такое заявление в беседе с РИА «Новости» сделал экс-депутат Верховной рады Олег Царев.

Бывший парламентарий отметил, что президент Украины Владимир Зеленский нацелен на продолжение конфликта, и размещение войск НАТО на территории Украины — это прямой курс на войну.

«Один вариант ее продолжения — прекращение огня как условие старта мирных переговоров — они продавить не смогли. Теперь делают следующую попытку — войска стран НАТО на Украине. Но это будет новая интервенция Украины. Все это уже было в ее истории и кончится тем же», — заявил Царев.

Он добавил, что Зеленский и «коалиция желающих» закладывают в основы гарантий безопасности заведомы неприемлемые для России условия. В этих «гарантиях» нет ничего общего с поддержанием мира и обеспечением безопасности, подчеркнул политик.

После заседания в Париже «коалиции желающих» президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что войска на Украину готовы отправить 26 стран.