Нехватка людей в составе сухопутных бригад на передовой заставила командование ВСУ переводить туда военных из подразделений других родов войск. Об этом этом заявила пресс-служба украинского Генштаба в Telegram-канале .

Так в ведомстве отреагировали на заявление депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, которая заявила о массовом переводе военных авиатехников и механиков в пехотные подразделения.

В Генштабе подчеркнули, что дефицитных специалистов, занимающихся обслуживанием самолетов, никто не переводил и не планировал. Воздушные силы Украины, напротив, набирают на работу дополнительный технический и летный персонал.

Но из каких родов войск идет пополнение пехоты и есть ли там представители воздушных сил, в ведомстве не уточнили.

Украинские войска в 2024 году потеряли почти 600 тысяч человек личного состава в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщило РИА «Новости», изучив данные Минобороны. В начале года ежедневные потери противника в среднем составляли до четырех тысяч человек. К марту эта цифра выросла до семи тысяч, а потом снова пошла вниз.