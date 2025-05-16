Офицер Дэвис: речь Зеленского в Анкаре показывает его оторванность от реальности

Речь президента Украины Владимира Зеленского на пресс-конференции в Анкаре показывает его оторванность от реальности. Такое мнение на своем YouTube-канале высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

«Теперь мы можем признать, что сам Зеленский оторван от реальности», — заявил американский офицер.

Украинский лидер попытался использовать ранее разработанные антироссийские нарративы, отметил Дэвис и добавил, что Зеленский «делает из этого большой спектакль».

На пресс-конференции в Анкаре после встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом Зеленский отказался признавать российскими новые территории — ДНР, ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области. Полуостров Крым он назвал частью Украины. Обсуждение территориальных вопросов с Россией Зеленский назвал нарушением конституции Украины.