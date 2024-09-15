Из-за плохой репутации Коломойский остался без паспорта Кипра

За утаивание информации об уголовном преследовании власти Кипра аннулировали золотой паспорт украинского бизнесмена Игоря Коломойского*, внесенного в России в реестр террористов и экстремистов. Об этом сообщила газета Phileleftheros .

Независимая комиссия выяснила, что Коломойский* в 2010 году получил гражданство путем ложных показаний, мошенничества и сокрытия важной информации. При натурализации предприниматель не сообщил о возбужденном против него в 2008 году уголовном деле об уклонении от налогов. Кроме того, олигарха арестовывали на Украине и обвиняли в других тяжких преступлениях.

Совет министров окрестил Коломойского* лицом сомнительного характера и пришел к выводу, что выдача паспорта такому человеку создала риск для репутации Республики Кипр. Власти лишили его и еще семерых человек гражданства.

Коломойский* получил также паспорта Израиля и Украины. Последнего его лишили, и в суде по делу о мошенничестве бизнесмен участвовал как иностранец.

* Внесен в российский реестр террористов и экстремистов.