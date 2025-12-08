Коломойский не доехал до суда в Киеве, где обещал сделать громкие заявления

Подольский районный суд Киева перенес на 11 декабря заседание по делу украинского предпринимателя Игоря Коломойского, поскольку конвойная служба не смогла доставить его в здание суда. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».

По данным издания, заседание запланировали на понедельник, однако Коломойский на него не явился. Олигарх планировал сделать громкие заявления. Адвокаты и прокуроры сочли проведение процесса невозможным в его отсутствие. В Telegram-канале «Страны.ua» отметили, что слушание перенесено на 11 декабря на 15:00.

Адвокаты Коломойского заявили, что это уже четвертая неделя подряд, когда правоохранители не могут доставить бизнесмена в суд по различным причинам. По их мнению, такие задержки могут быть намеренными, чтобы дольше удерживать Коломойского под стражей.

Бывший депутат Верховной рады Олег Царев уверен, что за коррупционным украинским скандалом стоят Коломойский и его окружение.