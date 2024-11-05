За девять месяцев количество украинцев, согласных мириться с издержками вооруженного конфликта, сократилось на 10%. Терпеть лишения готовы лишь две трети оставшихся в стране людей, сообщила пресс-служба Киевского международного института социологии.

Опрос прошел с 20 сентября по 3 октября по телефону с участием 989 украинцев. Количество жителей, готовых к продолжению конфликта столько, сколько потребуется, сократилось до 63%, на 10% по сравнению с результатами февральского опроса. Лишь 6% готовы мириться с неудобствами еще год, 4% — полгода, 15% — несколько месяцев. Доля неопределившихся увеличилась втрое, с 4% до 12%.

Кардинальная смена позиции произошла на востоке и юге Украины. Доля согласных с лишениями местных жителей за девять месяцев сократилась с 70% до 38% и с 68 до 50% соответственно.

Многие украинцы решили увезти своих детей, независимо от пола и возраста, заграницу. О такой тенденции сообщил директор одной из коммерческих школ Владимир Страшко.