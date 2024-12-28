На прошлой неделе в Брюсселе состоялась встреча президента Украины Зеленского с главой Североатлантического альянса Марком Рютте. Теплый прием последнего, как заявил в своем YouTube-канале подполковник американской армии в запасе Дэниэл Дэвис, не соответствует реальным намерениям альянса в отношении украинской стороны.

Дэвис счел, что стороннего наблюдателя показная радушность Рютте могла бы ввести в заблуждение. По его словам, подобные жесты могут создавать ложное впечатление о готовности НАТО включить Украину в альянс.

«У него на лице такая широкая улыбка, все эти похлопывания по спине… кого обманывают такие вещи? Все знают, что НАТО снято с повестки дня, такое предложение всерьез никогда и не рассматривалось, если уж быть честным», — заявил Дэвис.

Ранее Зеленского уличили в желании напрямую вовлечь НАТО в украинский конфликт.