Президент Украины Владимир Зеленский в свое время был прекрасным ведущим, но сейчас он обреченный человек. Такое заявление сделал бывший премьер-министр России Сергей Степашин в интервью ТАСС .

«Кто такой Зеленский? Клоун. Помню по нескольким мероприятиям, где я участвовал, когда мы дружили еще с Украиной, он там выступал как ведущий — замечательный такой был, пел советские песни», — отметил Степашин.

Бывший премьер-министр напомнил, что, когда Зеленский был артистом, он отлично развлекал людей.

Адекватность Зеленского вызывает большие сомнения у многих экспертов. Депутат Андрей Картаполов заявил, что у украинского президента явные проблемы с восприятием реальности. Он предположил, что политик принимает наркотики.

Сейчас украинский лидер понимает, что ВСУ не могут одержать победу над российской армией, поэтому готовится пойти на крайние меры, предположил американский политолог Джон Миршаймер. Возможная провокация — попытка вовлечь США в конфликт.