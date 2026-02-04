Кличко захотел благодарности за «голубое небо»

Виталий Кличко высказался о претензиях горожан к уборке снега в столице

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью изданию «Страна» прокомментировал критическое отношение жителей украинской столицы к работе городской администрации. Градоначальник счел, что горожане зачастую проявляют излишнюю строгость.

По мнению Кличко, киевляне предпочитают акцентировать внимание исключительно на проблемах и недостатках в управлении городом.

Кличко в ироничной форме подчеркнул парадокс общественного восприятия ответственности власти.

По его словам, мэр автоматически становится виновным в глазах населения, когда город сталкивается с природными катаклизмами, такими как сильные снегопады, которые коммунальные службы не успевают оперативно ликвидировать.

«Я даже шучу: если много снега и не успеваешь убирать, виноват, конечно, мэр. <…> когда голубое небо, хорошая погода, мэра никто не вспоминает и спасибо не говорит», — пожаловался Виталий Кличко

При этом еще в январе 2026 года Кличко публично признавал крайне сложную ситуацию в Киеве. Он уверял, что местные власти разместят в каждом районе столицы пункты обогрева и предупреждал, что поместятся в них не все.

В связи с этим Кличко рекомендовал тем киевлянам, у которых есть такая возможность, уехать из города — «де есть альтернативные источники питания и тепла».