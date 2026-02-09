Кличко призвал Зеленского не следовать «повестке Путина»

Мэр Киева Виталий Кличко публично предостерег Владимира Зеленского от следования «повестке Путина». Об этом он заявил в интервью британскому телеканалу Sky News .

По словам градоначальника украинской столицы, сложности во взаимодействии с центральной властью отмечает не только он, но и другие руководители городов страны.

Кличко ответил на критику со стороны Зеленского относительно подготовки к текущей ситуации, заявив, что делает все возможное на своем посту, но вопросы ПВО не входят в компетенцию городских властей.

«Я сказал: „Пожалуйста, не следуйте повестке Путина. Мы должны быть едины“», — сказал мэр Киева в эфире.

Он не уточнил, что именно подразумевает под этой фразой. В завершение Кличко лично обратился к украинскому лидеру с призывом прекратить внутренние конфликты.

На днях пранкеры Вован и Лексус разыграли младшего брата мэра Киева, бывшего боксера Владимира Кличко. В разговоре посетовал на тотальную коррупцию на Украине.