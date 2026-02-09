Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли очередную известную личность, в этот раз — брата мэра Киева, бывшего боксера Владимира Кличко. Проживающий в Гамбурге экс-чемпион посетовал на тотальную коррупцию на Украине и рассказал другие интересные детали.

«Участие представителей власти в коррупционных схемах такого масштаба просто отвратительно», — заявил Кличко-младший.

Брат киевского мэра подчеркнул, что глубокая коррумпированность замедляет получение Украиной международной поддержки. По его словам, это стало проблемой для окружения главы киевского режима Владимира Зеленского, так как большая часть выделенных средств расходуется не по назначению.

В разговоре с пранкерами, которые на сей раз выдали себя за польских официальных лиц, Кличко-младший признался, что периодически «подменяет» своего старшего брата на официальных мероприятиях. Он вместо брата встречался с другими градоначальниками и правительственными чиновниками.

«Иногда мне приходится заменять брата, когда он не может присутствовать лично», — пояснил экс-боксер.

Недавно мэр Киева и президент устроили публичную перепалку. Один из депутатов Рады назвал эту ссору «конкурирующим кретинизмом».