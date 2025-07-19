Кличко обрушился с критикой на Зеленского

Кличко заявил об отсутствии контактов Зеленского с местными властями на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский не поддерживает контакт с местными властями в стране. Об этом немецкому телеканалу NTV заявил мэр Киева Виталий Кличко.

«У меня контакт есть со всеми, но Владимир Зеленский, не поддерживает контакта с органами самоуправления, в том числе с мэром столицы», — подчеркнул он.

По мнению Кличко, со стороны Зеленского неумно обрывать контакты с властями украинских регионов.

В последние годы конфликты между представителями украинской власти и Кличко вспыхивали неоднократно. Мэр обвинял их в стремлении к централизации власти и заявлял о попытках давления на городскую администрацию со стороны украинских властей, возбуждении уголовных дел по надуманным обвинениям и массовых обысках.

Депутат Верховной рады Виктория Сюмар предупреждала, что власть в Киеве может отойти от муниципальной под руководством Кличко к военной администрации, возглавляемой Тимуром Ткаченко.