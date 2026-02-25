Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник обратил внимание на происхождение фамилий замглавы МИД Украины Марьяны Бецы и постпреда страны в ООН Андрея Мельника. Об этом он написал в телеграм-канале .

Поводом стали слова постпреда России Василия Небензи на заседании Совбеза ООН, который назвал себя «щирее» украинских дипломатов, упомянув запорожские корни. Беца в ответ заявила, что он «не украинец», и подчеркнула, что страны никогда не будут одной нацией.

Мирошник отметил, что дипломат затронула «тонкую тему, особенно волнительную для националистической власти». По его словам, Беца скрывает свою додипломатическую биографию.

«Украинские же этимологические источники четко обозначают, что фамилия Беца, вероятнее всего, сербского, хорватского или венгерского происхождения, она означает „кличку коровы, кобылы, козы“, а в венгерской версии еще лучше — „неповоротливую бабу“», — написал посол.

Фамилия Мельник, добавил Мирошник, «исконно русская», поскольку созвучная профессия обозначается так же и в украинском языке.

«И как им теперь, бедным, свою титульность доказывать?! Вот вскроется, что ведут они свой род не от великих укров, и что тогда?» — сыронизировал дипломат.