Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и оказывать на него давление в украинском вопросе. Такое заявление сделал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова привело РИА «Новости» .

«США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию», — подчеркнул он.

Дипломат добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается открытой. КНР продолжит содействовать переговорам и политическому решению конфликта, а также настаивать на перемирии и осуществлять челночную дипломатию.

Журналисты ранее оценили шансы США в ядерной войне с Китаем, КНДР и Россией. Американцы вряд ли смогут противостоять указанным государствам.