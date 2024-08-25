Китай призвал США прекратить очернять страну в украинском вопросе
МИД Китая: США должны прекратить очернять КНР в вопросе Украины
Соединенные Штаты должны перестать очернять Китай и оказывать на него давление в украинском вопросе. Такое заявление сделал представитель департамента стран Северной Америки и Океании МИД КНР, чьи слова привело РИА «Новости».
«США должны прекратить без разбора применять односторонние санкции и осуществлять экстерриториальную юрисдикцию», — подчеркнул он.
Дипломат добавил, что позиция Китая по украинскому вопросу остается открытой. КНР продолжит содействовать переговорам и политическому решению конфликта, а также настаивать на перемирии и осуществлять челночную дипломатию.
Журналисты ранее оценили шансы США в ядерной войне с Китаем, КНДР и Россией. Американцы вряд ли смогут противостоять указанным государствам.