Журналисты оценили шансы США в ядерной войне с Россией, КНДР и Китаем

The Economist: в случае ядерной войны США не выстоят долго против РФ, КНР и КНДР

U.S. Department of Defense
Фото: U.S. Department of Defense

США не смогут выстоять в случае ядерной войны с Россией, Северной Кореей и Китаем. Об этом сообщило издание The Economist.

«Судя по поразительным заявлениям со стороны ряда высокопоставленных чиновников, США смогут противостоять ядерным ударам совсем недолго», — отметили журналисты.

Авторы статьи описали такой сценарий, как «кошмарный» для США. Они отметили, что администрация Байдена на фоне этих опасений начала готовиться к расширению развернутых ядерных сил Америки. Очередной этап может стартовать в 2026 году, после окончания действия договора СНВ-III между США и Россией.

Бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн ранее допустил, что США применят ядерное оружие на фоне критической ситуации на Украине. По его словам, у Штатов будет стоять выбор между сбросом одного из этих ядерных снарядов малой мощности и унизительным поражением.

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