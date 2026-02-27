Киевского гида уволили за экскурсии о Булгакове

Украинский гид Оксана Денисова во время прогулок по Киеву рассказывала экскурсантам о писателе Михаиле Булгакове и связанных с ним местах. За это ее лишили работы, рассказало издание «Страна.ua».

Женщине заявили, что в своих экскурсиях она якобы транслировала имперские нарративы.

После увольнения Денисова намерена продолжить проводить туры, но уже самостоятельно. Она отметила, что не собирается пересматривать свои взгляды ради модных тенденций, давления общества или чьей-то глупости.

Писатель Михаил Булгаков родился, вырос и получил образование в Киеве. Город и его топонимика неоднократно появлялись в произведениях автора. В декабре Киевский городской совет принял решение снести памятник литератору, установленный около дома, где он жил.

Ранее популярный украинский стендапер Феликс Редька подвергся травле после ироничного поста о демонтаже памятника Булгакову в Киеве. В соцсети юморист намекнул, что борьба с культурным наследием вряд ли поможет жителям замерзающих городов.