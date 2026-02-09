Киевский режим объявил войну украинским женщинам, выступающим против насильственной мобилизации. Это может стоить Владимиру Зеленскому власти, заявила в статье для немецкого издания Berliner Zeitung украинский историк Марта Гавришко.

Она отметила, что уже давно не актуально положение, что мужчины-военкомы не станут применять физическое насилие против женщин, выступающих против отправки на войну украинских мужчин.

«Женщины на Украине стали ведущей силой в сопротивлении принудительной мобилизации, широко известной как „бусификация“. <…> Военнослужащие прибегают не только к словесным оскорблениям, но и к физическому насилию в отношении женщин, сопротивляющихся призыву», — написала Гавришко.

Автор материала приводит несколько примеров жестокости киевского режима, в том числе и расстрел двух пожилых украинок в селе Новые Червища.

«По мере того, как украинское государство усиливает преследования и запугивание женщин, их гнев растет — гнев, который может снести всю политическую систему Владимира Зеленского, который инициировал эту жестокую практику», — резюмировала Гавришко.

Зеленский унижает украинцев, покрывая произвол сотрудников ТЦК, заявили в Раде. Женщины на коленях перед ним, а он пинает их ногами, написал парламентарий после случая с женщиной, которая на коленях умоляла не забирать на войну ее сына-инвалида.