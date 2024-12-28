Киевский профессор лишился работы после слов о «голодных украинках»

Профессора Никиту Василенко уволили из Киевского национального университета имени Тараса Шевченко после его заявления о «голодных украинках». Об этом сообщили в вузе.
Руководство университета заявило, что поведение сотрудника не соответствовало нормам закона «Об обеспечении равных прав и возможностей женщин и мужчин» и закона «Об образовании». Кроме того, он пренебрег требованиями этического кодекса.
Ранее Василенко заявил, что привлечение на Украину иностранных миротворцев способно улучшить ситуацию с рождаемостью в стране, а также высказался о «тысячах голодных украинок».
Уволенный был профессором кафедры печатных медиа и истории журналистики учебно-научного института журналистики.
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